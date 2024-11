Maltempo Sicilia: strade interrotte e allagamenti nel Siracusano, pioggia anche tra Messinese e nel Catanese

MeteoWeb

A causa del maltempo, nel Siracusano è stato attivato il Centro operativo comunale, e si segnalano strade parzialmente interrotte, tombini divelti e alcuni allagamenti. Tutte le squadre di volontariato e i tecnici stanno operando sul territorio per la verifica di eventuali danni. È quanto emerge da un’attività di ricognizione telefonica in tutti i comuni dell’isola, con particolare attenzione a quelli interessati dall’allerta rossa per maltempo, della Sala operativa della Protezione civile regionale (Soris). Nel Messinese e nel Catanese si segnala pioggia debole, nebbia intensa e venti deboli. In numerosi comuni, i volontari della protezione civile stanno collaborando con le forze di polizia locale e con le amministrazioni comunali, effettuando sopralluoghi nelle aree abitate. Sono in corso verifiche sulla tenuta di canali, torrenti, tombini e altre infrastrutture. Finora, la situazione appare sotto controllo, senza segnalazioni di disagi significativi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

