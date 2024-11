Maltempo Sicilia, Stromboli di nuovo invasa da fango e massi: chiesto stato di emergenza nazionale | FOTO

MeteoWeb

Non c’è pace per Stromboli. Ad ogni pioggia, dalla montagna fango, massi e detriti vari si riversano sulle strade e sulle case, provocando danni e mettendo a rischio l’incolumità degli abitanti. È successo anche a seguito della pioggia della scorsa notte, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Alla luce dei nuovi eventi, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto una nuova dichiarazione di stato di emergenza nazionale per l’intero territorio di Stromboli (rilanciando la richiesta già avanzata per Ginostra) allo scopo di raggiungere il traguardo della messa in sicurezza dell’isola con maggiori strumenti e celerità.

L’emergenza conseguente all’alluvione del 2022, di cui Gullo era Commissario straordinario, si è chiusa lo scorso 31 agosto e si è adesso nella fase di passaggio alla gestione ordinaria, che comporta il completamento degli interventi avviati.

Sempre di oggi è la notizia dell’approvazione, alla Camera dei Deputati, della mozione presentata dai deputati del PD con la quale si chiede di adottare “urgenti iniziative, volte a garantire l’integrale copertura finanziaria dei lavori di messa in sicurezza del territorio di Stromboli, colpito dai danni derivanti dal maltempo, al fine di iniziare quanto prima i lavori necessari ad evitare ulteriori danni ai beni e rischi per la vita delle persone in occasione delle prossime piogge”.

