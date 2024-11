Torna il maltempo in Spagna: allagamenti a Ibiza ed è ancora allerta meteo

MeteoWeb

Il maltempo torna a provocare disagi in Spagna, in particolare sull’isola di Ibiza, dove si registrano strade allagate e infiltrazioni d’acqua all’aeroporto. L’Agenzia meteorologica nazionale AEMET ha avvisato che la perturbazione potrebbe spostarsi presto verso Maiorca. “In alcune zone possono accumularsi fino a 150 millimetri d’acqua”, è l’avvertimento. Anche altre zone della Spagna sono interessate da allerte meteo attivate in riferimento alle prossime ore: è il caso, ad esempio, di zone già colpite dall’alluvione dello scorso 29 ottobre, situate tra Valencia e Alicante. Sempre per lo stesso motivo, il comune della città di Valencia ha esteso a tutta l’area di competenza la sospensione delle lezioni scolastiche già prevista per domani nel caso di alcuni quartieri.

A fronte delle previsioni di piogge che possono accumulare anche 40mm in un’ora e 120mm in 12 ore, l’Università Politecnica di Valencia e l’Università di Valencia, i due atenei pubblici della città, hanno comunicato la sospensione delle attività in presenza per domani e lo svolgimento delle lezioni online. Molti dei municipi già in ginocchio per le inondazioni di due settimane fa, come Chiva, Aldaia, Paiporta, L’Alculdia, Torrent, o Algemesi, hanno comunicato la chiusura dei centri educativi per domani a causa della nuova allerta meteo, così come una mezza dozzina di comuni della regione di Castellòn. Una decina di comuni della provincia di Alicante hanno interrotto già oggi le lezioni.

Avvertenze per possibili forti piogge sono state lanciate anche per la provincia di Malaga (Andalusia).

Allerta meteo anche in Catalogna: limitata la mobilità

Un altro punto in allerta è il sud della provincia di Tarragona, in Catalogna, dove le precipitazioni sono già in corso. Il governo catalano ha attivato una serie di misure di prevenzione in cinque distretti del sud della Catalogna a fronte del rischio di alluvioni provocate dalla DANA (goccia fredda in italiano). Nei distretti del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre e Terragones, è limitata la circolazione, eccetto i servizi essenziali o gli spostamenti per cause di forza maggiore. Negli stessi distretti saranno sospesi domani gli insegnamenti negli istituti scolastici e tutte le attività sportive nei centri diurni. Si consiglia, inoltre, di “portare al massimo livello le precauzioni e seguire le informazioni dei servizi di emergenza“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ibizatheisland

