Maltempo Spagna, forti temporali a Maiorca: allagamenti e disagi | VIDEO

Forti temporali hanno colpito Maiorca nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre. L’isola è in allerta gialla, mentre Minorca è in allerta arancione. La pioggia è già caduta abbondantemente in diverse zone di Maiorca, soprattutto nella Serra de Tramuntana. I temporali hanno colpito con forza Bunyola e Sóller, causando allagamenti nelle strade e nell’accesso a queste località. Il Consell de Mallorca ha riferito che la strada Sóller (Ma-11) è stata chiusa nel comune di Bunyola a causa dell’accumulo di acqua derivante dalle intense piogge delle ultime ore. Poco prima delle 17 la strada è stata riaperta.

Le intense piogge cadute a Bunyola hanno colpito anche l’ex ristorante Can Penasso, oggi chiamato La Meson. Situato a lato della strada, il ristorante ha subito le conseguenze del nubifragio, con l’acqua che ha invaso la struttura, provocando numerosi danni materiali. Non sono segnalati feriti o vittime.

