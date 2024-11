Maltempo Spagna, Governatore Catalogna: “finita la fase peggiore”

MeteoWeb

Giornata difficile oggi per il maltempo in Catalogna, con piogge torrenziali e tanti disagi per i trasporti nella zona di Barcellona. Ma il peggio ora è passato, parola di Salvador Illa, Governatore della Catalogna. “Gli episodi più intensi della Dana sulla Catalogna sono terminati e non siamo più in allerta”, “il peggio è passato”, ha detto Illa comparendo davanti ai media per informare sulla situazione nella regione. Illa ha avvertito che resta la pre-allerta per le piogge, per cui ha invitato alla prudenza. Il Governatore ha riferito che si sta ripristinando il servizio di treni regionali e che non è più interrotta nessuna via principale della Catalogna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.