Maltempo Spagna, piogge persistenti nella regione di Murcia: allagamenti a Puerto de Mazarrón | FOTO e VIDEO

Il maltempo non lascia la Spagna. Come indicato dalle previsioni dell’Agenzia Meteorologica nazionale (AEMET), le piogge si stanno rivelando forti e persistenti in diverse zone della regione di Murcia. Considerata questa situazione, è stato attivato il Piano Speciale di Protezione Civile contro le Inondazioni a Mazarrón, Águilas e Cartagena. I servizi di emergenza insistono nell’esortare la popolazione a prendere precauzioni estreme ed evitare viaggi non necessari.

La situazione è già complicata a Puerto de Mazarrón, dove le strade sono allagate e alcune si sono trasformate in fiumi dopo che sono caduti 60-80mm di pioggia finora. La Polizia Locale di Mazarrón riferisce che le piogge sono state intense nel comune fin dalle prime ore del mattino e che il traffico è stato interrotto sulla Vía Axial. La Protezione Civile evidenzia problemi anche sulle strade RM-F28 (Dolores – Pozo Aledo), RM-332 e RM-E22 (Cartagena – Isla Plana).

La Confederazione Idrografica di Segura ha rilevato il raggiungimento o il superamento del livello rosso “situazione estrema” del flusso nelle Morenas de Mazarrón.

Ad Águilas ci sono difficoltà per il traffico a El Pocico, Calabardina e alcune strade dell’area urbana. Inoltre, le strade RM-D14 e PK 12 sono state chiuse.

Da quando è noto il livello di allerta arancione per i temporali, il Comune di Ciudad del Sol ha attivato preventivamente il piano INUNLOR. Le piogge stanno trasformando le strade di Lorca in fiumi.

