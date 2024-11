Maltempo Toscana: 3.000 utenze senza elettricità

MeteoWeb

Il maltempo ha lasciato migliaia di persone senza elettricità in Toscana. “I tecnici Enel stanno intervenendo per risolvere le circa 3000 utenze senza corrente tra Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno, oltre agli interventi in corso per cadute di alberi e allagamenti localizzati“, scrive sui social il Presidente della Toscana Eugenio Giani. Giani spiega che c’è “una graduale attenuazione dei venti nelle prossime ore”, ma “saranno ancora possibili raffiche fino a 70-80km/h soprattutto sulla costa centro-meridionale”; “anche il moto ondoso è atteso in ulteriore attenuazione”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.