Maltempo Toscana, il torrente Bardena fuoriesce a Figline di Prato | VIDEO

Il maltempo ha causato molti problemi la notte scorsa in Toscana, tra vento, mareggiate e forti piogge. Nel Pratese, la situazione più critica si è avuta in Val di Bisenzio, spiegano i Vigili del Fuoco: a Figline di Prato, il torrente Bardena è uscito dal proprio letto, invadendo la strada. L’acqua ha portato via i lavori che erano stati realizzati dopo l’esondazione dell’8 settembre. Non si segnalano persone coinvolte. Gli abitanti di Cerreto sono rimasti semi-isolati e senza elettricità. Numerose le richieste di soccorso da parte dei cittadini ai pompieri per danni legati all’acqua ed alla caduta di rami e alberi: 20 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco, una decina da espletare.

