Maltempo in Toscana: prima neve sull’Amiata, libecciata sulla costa grossetana

MeteoWeb

I primi fiocchi di neve sono caduti sull’Amiata, imbiancando le Macinaie e la vetta durante la notte, facendo pensare all’imminente apertura delle piste. Nel frattempo, il forte vento di libeccio continua a colpire la costa grossetana, in particolare a Castiglione della Pescaia, dove le raffiche stanno provocando la caduta di numerosi alberi. La Protezione civile è intervenuta in diverse zone, tra cui Vetulonia, Tirli e Punta Ala.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.