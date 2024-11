Maltempo, vento forte nelle Marche: 155 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle Marche a causa del vento forte che sta sferzando la regione con raffiche fino a 70-80km/h, soprattutto nelle zone interne e sulla costa pesarese. I pompieri hanno svolto ben 155 interventi da questa mattina, a partire dalle 8:30. Ecco il riepilogo suddiviso per provincia: a Pesaro Urbino 32 interventi, ad Ancona 35 interventi; a Macerata 43; ad Ascoli 25 e a Fermo 20. Tra gli quelli più rilevanti si segnalano gli interventi avvenuti ad Ascoli Piceno, tra cui la messa in sicurezza della tensostruttura della palestra dell’Istituto Agrario, Rosora (Ancona) e Fabriano (Ancona).

A Macerata chiusi cimitero e parchi anche domani

In seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione per raffiche di vento, valida per tutta la giornata di domani, il Comune di Macerata ha disposto la chiusura, nelle giornate del 20 e 21 novembre, dei parchi pubblici, degli impianti pubblici sportivi all’aperto e del civico cimitero. La chiusura del civico cimitero comporta la sospensione delle operazioni cimiteriali e l’impossibilità di ingresso a qualunque titolo da parte dell’utenza esterna, fatta salva la possibilità, in caso di necessità, di trasportare feretri e/o urne cinerarie per il deposito. L’ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Francesca D’Alessandro.

“La situazione richiede estrema prudenza – osserva il Comune – soprattutto a tutela dell’incolumità della popolazione e, sentita la Prefettura di Macerata, si è intervenuti con l’ordinanza sindacale per la salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità”. Il Comune “raccomanda alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature, di adottare, per le giornate del 20 e 21 novembre, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a scongiurare pericoli eventualmente generati dalle stesse”.

Alla popolazione, il Comune raccomanda “di evitare di transitare e sostare nelle aree prossime alle alberature nell’arco temporale dell’evento atmosferico forte e di quello successivo per evitare il pericolo di caduta tardiva di rami già distaccati ed è consigliabile mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo”. L’indicazione per i gestori privati di impianti sportivi all’aperto è “di adottare, per le giornate del 20 e 21 novembre, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a tutelare l’incolumità degli utilizzatori, inclusa l’eventuale chiusura dell’impianto”.

