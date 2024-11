Messaggio forte di Joe Biden: “nessuno può tornare indietro nella rivoluzione sull’energia pulita”

MeteoWeb

“Nessuno può fare marcia indietro” nella “rivoluzione” verso l’energia pulita avviata negli Stati Uniti. E’ quanto ha detto Joe Biden parlando da Manaus a conclusione della prima visita di un presidente americano in carica nella foresta amazzonica, con un chiaro messaggio di rivendicazione delle politiche ambientali e di lotta ai cambiamenti climatici adottate durante la sua amministrazione. E che ora rischiano di essere spazzate via dopo il ritorno, il 20 gennaio, di Donald Trump alla Casa Bianca. “Alcuni potrebbero provare a negare o ritardare la rivoluzione verso l’energia pulita in corso in America – ha detto con un chiaro riferimento alla prossima amministrazione Trump – ma nessuno, nessuno può tornare indietro”.

