Meteo Abruzzo: alta pressione e tempo stabile, ma il gelo resiste sugli altopiani

Un profondo vortice depressionario si sta attualmente spostando sulla Scozia, generando un afflusso di correnti fredde di origine polare marittima che interesseranno la fascia centrale dell’Europa nelle prossime 48-72 ore. Contestualmente, l’area mediterranea beneficia del ritorno dell’alta pressione, che sta garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile sull’intera penisola italiana. Tuttavia, infiltrazioni umide stanno interessando in modo marginale il Nord-Ovest e le regioni tirreniche.

Si segnala inoltre un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali, dove tra martedì e mercoledì sono attesi episodi di instabilità localizzata, determinati dal passaggio della parte terminale del fronte freddo collegato alla depressione nord-atlantica. Al contrario, sul resto della Penisola, le condizioni meteorologiche si mantengono stabili e asciutte, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Abruzzo, la giornata di oggi, lunedì 25 novembre, sarà caratterizzata da tempo stabile. Si prevedono cieli sereni lungo il versante orientale, mentre nell’area aquilana si registrerà un graduale aumento della nuvolosità nei bassi strati durante il pomeriggio e la sera. Anche le giornate di martedì 26 e mercoledì 27 confermano un quadro meteorologico stabile, con cieli generalmente sereni o attraversati da velature sparse. Nelle prime ore del mattino, non si esclude la formazione di locali banchi di nebbia nelle valli interne.

Le temperature sono attese in aumento, specialmente nei valori massimi, rendendo l’atmosfera più mite rispetto ai giorni precedenti. I venti si manterranno deboli, prevalentemente a regime di brezza. Un contesto, dunque, che invita a godere delle giornate soleggiate e a prestare attenzione unicamente alle leggere variazioni diurne e alle eventuali foschie mattutine nelle aree interne.

Questi sono i valori di temperatura minima registrati stamane in alcune località abruzzesi:

Altopiano delle Rocche -11.9°C

Altopiano delle Cinque Miglia -10°C

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara -10°C

Castel del Monte, loc. Pietrattina -9.7°C

Palena stazione -9.3°C.

