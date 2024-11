Meteo Abruzzo: aria mite in quota, temperature in aumento di 15°C

MeteoWeb

In Abruzzo la giornata odierna sarà caratterizzata da un parziale indebolimento dell’alta pressione, che permetterà l’ingresso di correnti più miti ed umide, responsabili di un graduale aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane e, soprattutto, delle temperature. Nonostante ciò, i litorali continueranno a godere di cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, mantenendo condizioni meteorologiche stabili e favorevoli.

A tale proposito, impressionante lo sbalzo termico tra ieri ed oggi per ciò che concerne la temperatura mattutina. Guardate i valori minimi registrati la scorsa notte sulle principali località montane dell’Abruzzo:

Altopiano delle Cinque Miglia +6.8°C

Piani di Pezza +2.3°C

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara +4.4°C

Altopiano delle Rocche +1.6°C

Campo Imperatore +1.7°C

Spostandosi verso le aree subappenniniche, la mattinata vedrà cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una progressiva intensificazione della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Sui massicci centrali e sull’Appennino occidentale si alterneranno nubi sparse e ampie schiarite, con una situazione di variabilità che persisterà fino a sera.

I venti saranno deboli e prevalentemente occidentali, ma nel corso della giornata si registrerà una rotazione verso i quadranti nord-orientali. Le temperature in quota saranno elevate, con lo zero termico posizionato intorno ai 3150 metri, segno di una relativa mitezza atmosferica nonostante l’aumento della nuvolosità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.