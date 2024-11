Meteo Abruzzo: fase stabile in attesa del freddo del weekend

MeteoWeb

L’autunno meteorologico si avvia verso la conclusione con una fase caratterizzata da condizioni instabili e un progressivo calo delle temperature, che interesserà in particolare le regioni adriatiche centro-meridionali e il Sud Italia tra venerdì e sabato. Il quadro meteorologico dell’Abruzzo rifletterà queste dinamiche. Durante la giornata odierna, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi durante la giornata. Tuttavia, nella serata e nella notte, si assisterà a un aumento della nuvolosità e alla possibile formazione di foschie o banchi di nebbia lungo il versante orientale della regione.

Giovedì 28 novembre, al mattino si potranno osservare nubi basse, specialmente lungo il versante orientale e nelle valli interne, destinate a dissolversi nel corso delle ore diurne. Tuttavia, dalla notte successiva e nella prima parte di venerdì 29 novembre, l’arrivo del fronte freddo porterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Nel frattempo, queste sono le temperature minime notturne più fredde registrate in alcune località abruzzesi:

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara -5.8°C

Altopiano delle Cinque Miglia -5.2°C

Pescasseroli, loc. Vallechiara -3.3°C

Altopiano delle Rocche -3.3°C.

