Meteo Abruzzo: imminente calo termico, venti forti e nevicate abbondanti

L’Abruzzo si prepara ad affrontare l’arrivo di aria fredda di origine artica, che porterà un significativo abbassamento delle temperature a partire dal pomeriggio e dalla sera, accompagnato da venti in rinforzo e una marcata instabilità atmosferica. La regione sarà interessata da una sequenza di fenomeni meteorologici che coinvolgeranno sia le aree costiere che quelle interne, con una progressiva intensificazione tra oggi e domani.

Nella prima parte della giornata odierna, una rapida fase instabile interesserà principalmente il litorale, dove si prevedono piogge di moderata o forte intensità. Non si escludono episodi temporaleschi localizzati. Questi rovesci si sposteranno rapidamente verso l’entroterra, attenuandosi progressivamente nei pressi della provincia dell’Aquila. Sui rilievi sono attese nevicate a quote inizialmente comprese tra i 1200 e i 1400 metri. Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un miglioramento sul versante orientale, dove prevarranno schiarite, mentre sul versante occidentale permarranno annuvolamenti irregolari alternati a brevi sprazzi di sereno.

La situazione meteorologica subirà un peggioramento significativo dalla serata, quando avrà inizio una seconda fase di instabilità destinata a protrarsi almeno per tutta la giornata di domani, sabato 30 novembre. Una convergenza dei venti al suolo in prossimità della costa favorirà la formazione continua di nuvolosità cumuliforme, che dal litorale si estenderà verso le aree interne. Le precipitazioni, distribuite a più riprese, saranno più intense sui settori interni e a ridosso dei rilievi, ma coinvolgeranno anche gran parte del versante orientale della regione. Le montagne abruzzesi, in particolare il massiccio della Majella e il Gran Sasso, saranno interessate da abbondanti nevicate con accumuli superiori ai 40-50 cm. La neve potrebbe scendere fino a 800-900 metri di altitudine, con accumuli localmente possibili anche intorno ai 700 metri nelle aree più interne del Teramano.

Un graduale miglioramento è previsto nella serata di sabato, anche se qualche residuo fenomeno potrebbe persistere fino alla notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre, soprattutto nel settore del Vastese. I venti, in deciso rinforzo dai quadranti settentrionali, saranno a tratti forti, in particolare lungo la costa, contribuendo a un aumento del moto ondoso. Le temperature subiranno un netto calo dalla sera di oggi e si manterranno su valori bassi almeno fino alla giornata di domenica.

Tra le minime registrate questa mattina, spiccano i seguenti valori: -0.8°C a Campo Imperatore, -0.7°C a Vallechiara, nei pressi di Pescasseroli, e -0.1°C presso Majelletta-Blockhaus.

