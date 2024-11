Meteo Abruzzo: niente più temperature siberiane, ma oggi arriva la neve su Gran Sasso e Maiella

MeteoWeb

L’Abruzzo è tornato a condizioni termiche più stabili grazie all’estesa copertura nuvolosa che ha interessato gran parte del territorio nelle ultime ore. Questo scenario ha favorito il ripristino di un gradiente termico verticale tipico, caratterizzato da una diminuzione della temperatura con l’aumentare dell’altitudine, stimata intorno a -6,5°C ogni 1.000 metri. Questo fenomeno avviene poiché la radiazione solare riscalda principalmente la superficie terrestre, trasmettendo calore ai bassi strati dell’atmosfera attraverso la convezione.

Diversamente, nei giorni precedenti, i cieli sereni avevano favorito il fenomeno dell’inversione termica. In questa particolare condizione, il gradiente termico si inverte, risultando positivo: l’aria, invece di raffreddarsi salendo di quota, si riscalda. Questo evento è tipico delle notti serene, quando il suolo perde rapidamente calore e le temperature nei bassi strati atmosferici scendono più rapidamente rispetto a quelle in quota.

La notte appena trascorsa ha visto un generale rialzo termico, attribuibile alla copertura nuvolosa, anche nelle aree più fredde dell’Abruzzo. Tuttavia, alcune località hanno registrato temperature decisamente sotto lo zero:

Campo Imperatore: -4,3°C

Campo Felice: -2,6°C

Altopiano delle Rocche: -2,4°C

Al contrario, in molte stazioni meteorologiche situate sugli altopiani, dove nei giorni scorsi si erano registrate temperature estremamente basse, il termometro ha mostrato un deciso aumento:

Pescasseroli, località Vallechiara: +1,9°C

Altopiano delle Cinque Miglia: +2,9°C

Pescocostanzo, località Quarto di Santa Chiara: +3,1°C

Palena, località Stazione: +3,3°C

Nel corso delle prossime ore, un nucleo di aria fredda è atteso sull’Abruzzo, portando con sé un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Questo cambiamento favorirà il ritorno della neve lungo la dorsale appenninica centrale, con fiocchi attesi a quote intorno ai 1.000-1.100 metri. In caso di precipitazioni intense, la neve potrebbe raggiungere anche le aree di alta collina.

Le prossime ore si preannunciano quindi interessanti dal punto di vista meteorologico, con l’arrivo di condizioni più dinamiche e scenari invernali per le aree interne e montane.

