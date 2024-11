Meteo Abruzzo: notti da brivido, temperature siberiane sugli altopiani

MeteoWeb

L’Abruzzo sta vivendo una fase prolungata di stabilità meteorologica grazie alla presenza persistente di un robusto campo anticiclonico, che offre condizioni di tempo stabile e assenza di precipitazioni su tutto il territorio nazionale. Questa situazione, tipica della stagione, continuerà a dominare per diversi giorni, portando con sé una combinazione di giornate miti e soleggiate, e notti caratterizzate da forti inversioni termiche, specialmente nelle aree montuose e nelle valli interne.

Condizioni meteorologiche generali

L’alta pressione garantisce cieli sereni o solo leggermente nuvolosi in gran parte della Regione, con una totale assenza di fenomeni piovosi o nevosi. Le temperature diurne sono insolitamente miti per il periodo autunnale, con punte che, in diverse aree esposte al sole, superano i 20°C, contribuendo a una sensazione complessiva di clima piacevole e quasi primaverile durante le ore centrali della giornata.

Fenomeni locali: nebbie e inversioni termiche

Un effetto collaterale della stabilità atmosferica è la formazione di nebbie nelle vallate appenniniche, in particolare nella zona dell’Aquilano. Questi banchi di nebbia si manifestano soprattutto nelle ore più fredde, rappresentando l’unico fenomeno atmosferico rilevante in un quadro meteorologico altrimenti stabile. Di notte, con il calare delle temperature, si verificano marcate inversioni termiche: l’aria fredda tende a ristagnare nelle zone più basse e negli altopiani, mentre le aree esposte rimangono più temperate.

Temperature rigide notturne

In Abruzzo, e in particolare nelle aree montuose e sugli altopiani, le notti sono contraddistinte da temperature minime rigide che rispecchiano appieno gli effetti dell’inversione termica e della dispersione del calore sotto cieli sereni. Di seguito, alcune delle temperature minime registrate di recente nelle località più fredde della regione:

-8.5°C Altopiano delle Rocche

-7.8°C Pescocostanzo

-6.7°C Castel del Monte

-5.4°C Campo Felice

-4.2°C Pescasseroli

-3.4°C Altopiano delle Cinque Miglia

Queste temperature, tipiche di un clima invernale, sono causate dall’accumulo di aria fredda nelle conche e nelle depressioni montane, dove l’effetto dell’inversione termica si manifesta in modo particolarmente marcato, facendo scendere il termometro a valori ben sotto lo zero.

Il quadro meteorologico sull’Italia, e in particolare in Abruzzo, è caratterizzato da una netta stabilità atmosferica che favorisce giornate soleggiate e miti. Tuttavia, la situazione si capovolge di notte, con forti escursioni termiche che portano le temperature a livelli molto bassi, soprattutto nelle zone montane e nelle vallate interne. Questa alternanza tra il tepore diurno e il gelo notturno continuerà nei prossimi giorni, creando un contrasto peculiare che segna in modo unico questa fase meteorologica di fine autunno.

