Meteo Acri, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano un Venerdì 15 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo evidenzieranno un miglioramento parziale, con piogge che si faranno meno intense e un progressivo diradamento delle nubi.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 7°C e i 9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a notare delle schiarite nel corso della mattinata. A partire dalle ore 12:00, si assisterà a un passaggio a nubi sparse, con una diminuzione della probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che scenderanno fino a 6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 44%, e le condizioni di stabilità atmosferica si faranno più evidenti. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento si presenterà leggero, contribuendo a un clima più fresco e gradevole.

La sera porterà con sé un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 5°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, e l’umidità rimarrà elevata, ma senza il rischio di piogge. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di freschezza, tipica delle serate autunnali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento generale, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle schiarite. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature in lieve aumento e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti della natura potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +8.7° perc. +8.7° 1.11 mm 3.4 SE max 7.8 Scirocco 91 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +8° perc. +7.4° 0.14 mm 5.4 ENE max 7.8 Grecale 95 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +7.3° perc. +5.9° 0.5 mm 7.6 NE max 12 Grecale 95 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +9° perc. +7.3° 0.13 mm 11.2 NE max 13.2 Grecale 80 % 1018 hPa 13 nubi sparse +9.3° perc. +8° prob. 16 % 8.8 NE max 12 Grecale 72 % 1017 hPa 16 nubi sparse +6.6° perc. +5.4° prob. 8 % 6.8 ENE max 10 Grecale 82 % 1019 hPa 19 nubi sparse +5.2° perc. +5.2° Assenti 2.7 SE max 4.9 Scirocco 86 % 1020 hPa 22 nubi sparse +4.8° perc. +4.8° Assenti 3 SSE max 3.3 Scirocco 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.