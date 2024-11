Meteo Adrano, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Giovedì 7 Novembre evidenziano un giorno caratterizzato da condizioni di cielo coperto e pioggia leggera nelle ore centrali. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra +13,4°C e +17,3°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, prevalentemente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 12,8 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai +13,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’81%, con una probabilità di precipitazioni del 23%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 2,1 km/h, e l’umidità si manterrà alta, al 89%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +17,3°C entro le ore centrali. Si registreranno piogge leggere a partire dalle 10:00, con una intensità di pioggia che varierà tra 0,11 mm e 0,23 mm. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’87%, con un’umidità che si manterrà sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a +14,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 90%, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 75%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +13,4°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 90%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza di un vento leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 7 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e cielo prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° prob. 21 % 1.9 NE max 3.2 Grecale 89 % 1027 hPa 5 nubi sparse +12.4° perc. +12° prob. 21 % 3.4 ENE max 4.9 Grecale 91 % 1027 hPa 8 nubi sparse +15.3° perc. +15° prob. 24 % 4.8 ESE max 10.2 Scirocco 82 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.18 mm 7.8 SE max 11.8 Scirocco 72 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +16.5° perc. +16.2° 0.23 mm 10.2 SE max 12.8 Scirocco 74 % 1027 hPa 17 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° prob. 75 % 4.6 SE max 8.7 Scirocco 87 % 1027 hPa 20 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° prob. 23 % 3.2 SSE max 6.2 Scirocco 92 % 1028 hPa 23 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° prob. 28 % 1.7 SE max 3.6 Scirocco 93 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.