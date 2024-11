Meteo Agropoli, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 16,8°C durante le ore centrali della giornata. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri provenienti principalmente da est e sud-est, con una velocità che varierà tra i 4,4 km/h e i 7,8 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. Le condizioni di calma e serenità continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 2%. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti saranno leggeri, favorendo una piacevole brezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 71% di copertura entro le 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 13,3°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto entro le 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. L’umidità rimarrà alta, intorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare da est-sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Agropoli si presenteranno favorevoli per le attività all’aperto durante la mattina, mentre nel pomeriggio e in serata si consiglia di prepararsi a un clima più nuvoloso e fresco. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 6.8 E max 5.5 Levante 73 % 1020 hPa 4 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 7 E max 6 Levante 77 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 5.6 ESE max 7.1 Scirocco 73 % 1020 hPa 10 cielo sereno +16.5° perc. +15.7° Assenti 6.3 SO max 7.9 Libeccio 54 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.6° perc. +15.7° Assenti 7.5 OSO max 8.7 Libeccio 54 % 1018 hPa 16 nubi sparse +13.7° perc. +12.9° Assenti 1.4 S max 3.1 Ostro 69 % 1017 hPa 19 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 6.2 ESE max 6.5 Scirocco 72 % 1017 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 6.8 ESE max 7.7 Scirocco 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:39

