Meteo Alcamo, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Alcamo di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole durante le ore diurne. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,9 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con nubi sparse che non impediranno la visibilità del cielo. La mattina si aprirà con una leggera copertura nuvolosa, ma il sole inizierà a farsi spazio, portando le temperature a salire fino a 16°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa che porterà a un cielo più sereno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa, contribuendo a un clima sereno e asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’86%, ma senza alcun rischio di pioggia. La ventilazione continuerà a essere leggera, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli e soleggiate, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11° perc. +10° Assenti 11.3 SSE max 12 Scirocco 73 % 1030 hPa 5 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 10.2 SSE max 11.4 Scirocco 71 % 1029 hPa 8 nubi sparse +13.7° perc. +12.9° Assenti 7.6 S max 8.9 Ostro 66 % 1029 hPa 11 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 8.7 SSO max 11.1 Libeccio 61 % 1027 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +16.5° Assenti 9.5 SSO max 12.2 Libeccio 64 % 1026 hPa 17 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 9.4 S max 11.2 Ostro 83 % 1026 hPa 20 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 10.7 SSE max 12.1 Scirocco 85 % 1026 hPa 23 cielo sereno +12° perc. +11.5° Assenti 11.6 SSE max 13.1 Scirocco 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:50

