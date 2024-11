Meteo Angri, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Angri indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con un aumento della visibilità. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 21,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 36%, favorendo una sensazione di benessere. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, rendendo ideale il momento per attività all’aperto. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa, segno di stabilità meteorologica.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 19,2°C alle ore 17:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa minima. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che varieranno tra i 1 km/h e i 6,6 km/h, sempre da Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che potrebbero apparire sporadicamente. Le condizioni di vento si manterranno leggere, rendendo la serata ideale per passeggiate o attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Angri indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, non si escludono possibili variazioni meteorologiche nel fine settimana, quindi sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 58 % 1024 hPa 4 poche nuvole +16.4° perc. +15.6° Assenti 4.5 NE max 4.2 Grecale 58 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 3.7 NE max 4.2 Grecale 52 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.1° Assenti 0.9 OSO max 2.5 Libeccio 39 % 1026 hPa 13 cielo sereno +21.9° perc. +21.1° Assenti 6.3 OSO max 5.4 Libeccio 37 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.7° perc. +19° Assenti 3.8 OSO max 5 Libeccio 47 % 1026 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +18° Assenti 2.8 ENE max 3.9 Grecale 53 % 1027 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 4.5 ENE max 5.3 Grecale 57 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:49

