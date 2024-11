Meteo Argenta, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre a Argenta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa prevista solo in serata. Le temperature oscilleranno tra i +8,1°C al mattino e i +14,7°C nel pomeriggio, rendendo la giornata particolarmente mite. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 21 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +8,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024 hPa. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera fresca ma non eccessivamente fredda.

Nella mattina, il sole si alzerà su Argenta e le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registreranno già +10,3°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +14,4°C intorno alle 11:00. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 55%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con temperature che toccheranno il picco di +14,7°C alle 12:00 e si manterranno attorno ai +13°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 50%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a comparire. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +9°C alle 20:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.5 SO max 6.5 Libeccio 82 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.3° perc. +7.5° Assenti 6.4 O max 7.1 Ponente 84 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.5° perc. +6.7° Assenti 10.9 ONO max 18.4 Maestrale 81 % 1024 hPa 10 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 10 NNE max 16.2 Grecale 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.7° perc. +13.6° Assenti 11.2 ESE max 11.2 Scirocco 51 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.4° perc. +10.1° Assenti 6.7 ESE max 7.3 Scirocco 59 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.1° perc. +8.8° Assenti 4.2 SO max 5.4 Libeccio 63 % 1023 hPa 22 poche nuvole +9° perc. +9° Assenti 3.9 NO max 5.2 Maestrale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:46

