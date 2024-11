Meteo Argenta, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Argenta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose. Durante le ore della notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Tuttavia, con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà rapidamente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 16,5°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si manterranno attorno ai 10°C durante la notte.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi sopra i 10°C. La mattina si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 100%. Le temperature si alzeranno gradualmente, passando da 10,7°C alle 06:00 fino a 16,2°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 5,6 km/h, prevalentemente da direzione ovest-nord-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 76% alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente per tutta la giornata. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 12°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Argenta indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno miti ma con un alto tasso di umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Pertanto, chiunque desideri pianificare attività all’aperto dovrà tenere in considerazione le condizioni attuali e monitorare le previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.8° perc. +11.3° Assenti 3.4 O max 3.5 Ponente 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +11.1° perc. +10.6° Assenti 4.8 O max 4.9 Ponente 90 % 1025 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +11° Assenti 5 ONO max 5.2 Maestrale 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 4.3 NO max 3.5 Maestrale 75 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° Assenti 2.3 N max 2.3 Tramontana 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 2.3 ESE max 2.4 Scirocco 74 % 1025 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° Assenti 3.7 SE max 4.1 Scirocco 80 % 1025 hPa 22 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 0.9 S max 2.3 Ostro 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.