Meteo Argenta, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Venerdì 15 Novembre a Argenta si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +6,2°C durante la notte a un massimo di +11,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando intorno all’83%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +6°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’83%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +7°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con una percentuale di nuvole che non supererà il 5%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, con una percentuale di nuvole che toccherà il 98%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +11,4°C, mentre il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Non sono previste precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, con un ritorno a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +7°C. L’umidità rimarrà elevata, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Argenta indicano una giornata che inizierà con condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli, per poi evolversi verso un pomeriggio nuvoloso, senza però portare precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6° perc. +4° Assenti 9.4 ONO max 11.6 Maestrale 83 % 1023 hPa 4 cielo sereno +5.3° perc. +3.2° Assenti 8.8 ONO max 10.4 Maestrale 85 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.4° perc. +3.9° Assenti 7.1 ONO max 8.7 Maestrale 83 % 1024 hPa 10 poche nuvole +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.4 NO max 8.2 Maestrale 65 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° Assenti 3 NO max 2.5 Maestrale 59 % 1023 hPa 16 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.2 NE max 2.5 Grecale 69 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.9 SE max 3.7 Scirocco 74 % 1025 hPa 22 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.8 SSO max 2.9 Libeccio 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:42

