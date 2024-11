Meteo Basilicata: ondata gelida, calo delle temperature e neve in arrivo

MeteoWeb

La Basilicata si appresta a vivere un significativo cambiamento delle condizioni meteorologiche a causa di un flusso di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Questa massa d’aria, legata a una goccia fredda isolatasi tra i Balcani e il settore adriatico centro-meridionale, sta portando un deciso peggioramento del tempo anche sulla regione.

Nella giornata odierna, un fronte perturbato in transito determina un graduale aumento della nuvolosità da nord verso sud, accompagnato da precipitazioni che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale. La neve farà la sua comparsa inizialmente a quote elevate, ma scenderà progressivamente fino a raggiungere i 1200 metri in serata. Con il cessare dei fenomeni, si prevede un miglioramento del cielo, che lascerà spazio ad ampie schiarite, mentre le temperature subiranno un marcato abbassamento.

Il raffreddamento proseguirà anche nella giornata di sabato, quando una nuova massa d’aria fredda farà ulteriormente calare i valori termici. La quota neve si abbasserà fino a 800-900 metri sulle aree appenniniche settentrionali e intorno ai 1000-1100 metri sull’Appennino meridionale lucano. Le precipitazioni saranno generalmente deboli e intermittenti, ma contribuiranno a mantenere un clima invernale su gran parte del territorio regionale.

Domenica vedrà un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli da nuvolosi a parzialmente nuvolosi. Tuttavia, non si escludono residue e occasionali precipitazioni, nevose oltre i 1000 metri, soprattutto sulle aree montuose. Il trend, però, sarà verso una stabilizzazione del tempo, pur in un contesto di temperature rigide e tipicamente invernali.

Questo scenario segna l’inizio di una fase più fredda e instabile per la regione, con effetti evidenti su temperature, precipitazioni e il ritorno della neve a quote relativamente basse.

