Meteo Brugherio, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Brugherio di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 7,5°C e i 11,9°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di circa 8,6°C e un’umidità che si attesterà attorno al 74%. La situazione non subirà significative variazioni fino alle prime ore del mattino, quando si registrerà una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 7,5°C alle 04:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con il vento che soffierà da est a una velocità di circa 4,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno entro il pomeriggio. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 11,9°C intorno alle 13:00. Durante queste ore, l’umidità si ridurrà, portandosi sotto il 50%, e il vento continuerà a mantenersi leggero, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, rendendo la giornata particolarmente gradevole. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno anche nella sera, quando le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno agli 8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con un cielo sereno e temperature che si manterranno su valori moderati. Anche se non si prevedono precipitazioni significative, è consigliabile prestare attenzione a eventuali variazioni meteorologiche, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto in un contesto di bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +6.9° prob. 2 % 8.2 E max 22.4 Levante 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 10 % 4.8 ENE max 12.2 Grecale 76 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.2 OSO max 4.2 Libeccio 71 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.4° perc. +8.9° Assenti 6.3 OSO max 9.3 Libeccio 55 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.4° Assenti 7.4 OSO max 9.1 Libeccio 48 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +8.9° Assenti 6.7 SO max 12.3 Libeccio 56 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.6 SO max 8 Libeccio 66 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 1.3 SSO max 3 Libeccio 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:50

