Meteo Brugherio, le previsioni per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Brugherio si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 17,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81%, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’ottima visibilità. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 12,8°C, a causa di una leggera brezza proveniente da est-sud-est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente, passando da un cielo sereno a nubi sparse e infine a cielo coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 3,8 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni. Le temperature toccheranno il picco massimo di 17,1°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 16,5°C nel tardo pomeriggio. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera si presenterà con nubi sparse, ma senza alcun rischio di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12,6°C a fine giornata. L’umidità rimarrà alta, intorno all’87%, mentre il vento continuerà a mantenere una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di cieli sereni e nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Domani, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani si prevede un lieve abbassamento, ma sempre senza precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 1.8 E max 2.6 Levante 87 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +12.1° Assenti 0.2 ONO max 1.5 Maestrale 89 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.5° perc. +12.1° Assenti 1.8 OSO max 3 Libeccio 88 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.6 SSO max 2.6 Libeccio 75 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 4 SSE max 3.1 Scirocco 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 4.8 SE max 6.8 Scirocco 77 % 1024 hPa 19 poche nuvole +13.7° perc. +13.4° Assenti 3.9 E max 6.2 Levante 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° Assenti 3.5 E max 5.7 Levante 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:00

