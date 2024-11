Meteo Cagliari, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Giovedì 14 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,4°C e +19,2°C durante la giornata. La presenza di piogge leggere sarà un elemento distintivo, in particolare nel pomeriggio, con accumuli di pioggia che si attesteranno attorno a 0,23mm. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, Cagliari si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +14,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 60% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma ci saranno anche momenti di sereno. Le temperature saliranno fino a +19,2°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno fino alla sera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,8°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 70%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,11mm a 0,23mm. L’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con possibilità di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +15,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’85%, mentre la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 26%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cagliari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge di Giovedì, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un clima più stabile e soleggiato, ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 5 NO max 5.3 Maestrale 86 % 1019 hPa 5 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 6.8 NNO max 7 Maestrale 86 % 1018 hPa 8 poche nuvole +15.9° perc. +15.5° Assenti 8.3 NO max 9.9 Maestrale 76 % 1019 hPa 11 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° prob. 2 % 7.9 NO max 11.3 Maestrale 64 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +19.2° perc. +18.9° 0.23 mm 8.2 O max 13.5 Ponente 64 % 1016 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° prob. 18 % 9.4 NNO max 13.1 Maestrale 80 % 1017 hPa 20 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 26 % 7.8 NNO max 9 Maestrale 83 % 1017 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° prob. 34 % 2.2 N max 5.1 Tramontana 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.