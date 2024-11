Meteo Camaiore, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Camaiore si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 5,3°C e i 11,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. Le previsioni del tempo indicano anche un aumento dell’umidità, che raggiungerà il 55% in serata.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 23%. La brezza leggera, con velocità di circa 8,2 km/h, garantirà una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 87% entro le ore 07:00. Le temperature inizieranno a salire, toccando i 9,3°C intorno alle 09:00. La brezza continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo le condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 36%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 9°C. L’umidità aumenterà, portandosi al 54%, e il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno momenti di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.6° perc. +3.7° Assenti 8.2 NE max 8 Grecale 40 % 1021 hPa 5 cielo sereno +5.3° perc. +3.2° Assenti 9.2 NE max 9.4 Grecale 40 % 1023 hPa 8 nubi sparse +7.4° perc. +6.4° Assenti 6.5 ENE max 7.3 Grecale 36 % 1026 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +9.1° Assenti 4.9 SE max 6.4 Scirocco 29 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11° perc. +9.1° Assenti 5 SE max 6.4 Scirocco 36 % 1028 hPa 17 nubi sparse +8.1° perc. +6.7° Assenti 8.6 ENE max 9.5 Grecale 46 % 1030 hPa 20 cielo coperto +8.2° perc. +6.6° Assenti 9.3 ENE max 10.2 Grecale 55 % 1032 hPa 23 cielo coperto +9.2° perc. +8.2° Assenti 7.7 E max 9 Levante 54 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:44

