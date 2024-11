Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature attorno ai +5,4°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 11:00, raggiungendo +13,5°C. Nel pomeriggio, si prevede un massimo di +13,7°C con umidità al 57%. Martedì, la notte inizierà con nubi sparse e temperature di +9,4°C. La mattina sarà coperta, con temperature tra +10,2°C e +13,4°C. Mercoledì, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature fino a 15,8°C. Giovedì, si attenderà un cielo coperto e temperature intorno ai 11,9°C, con possibilità di pioggia leggera.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno attorno ai +5,4°C, con una temperatura percepita di +3,9°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Est, mentre l’umidità si manterrà al 70%. La pressione atmosferica sarà di 1033 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di +13,5°C. La velocità del vento varierà tra 1,3 km/h e 7,4 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà gradualmente fino al 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli con cielo sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di +13,7°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 4,2 km/h e 6,7 km/h, con una leggera brezza. L’umidità aumenterà fino a 57%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +7,9°C. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 6,5 km/h. L’umidità salirà fino all’84% e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Martedì 26 Novembre

La notte di Martedì 26 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno attorno ai +9,4°C, con una temperatura percepita di +9,4°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature varieranno tra +10,2°C e +13,4°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,4 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’83%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, raggiungendo il 81%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 10,8°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 90%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1023 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

La notte di Mercoledì 27 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si attesteranno attorno ai +10,2°C, con una temperatura percepita di +9,7°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà al 92%.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature varieranno tra +10,8°C e +14°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,3 km/h e 5,9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 88%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, raggiungendo il 68%.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 11,1°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h. L’umidità aumenterà fino al 89%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

Giovedì 28 Novembre

La notte di Giovedì 28 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si attesteranno attorno ai +11,6°C, con una temperatura percepita di +11°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno tra +11,0°C e +13,1°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 4,7 km/h e 6,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, raggiungendo il 85%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 10,9°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 91%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni presenteranno un clima variabile, con temperature che si manterranno generalmente miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa e possibilità di pioggia leggera, specialmente nella giornata di Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto.

