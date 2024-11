Meteo Capoterra, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capoterra di Mercoledì 20 Novembre indicano un giorno caratterizzato da condizioni variabili, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima fresco.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 12%, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 7,8 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la temperatura a 17,2°C entro l’1:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 10%.

Durante la mattina, la situazione continuerà a evolversi con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 21,5°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 35%, mentre il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 47 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, permettendo di godere di momenti di sole tra le nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature in calo che toccheranno i 18,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa salirà fino al 99%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 28,4 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni rimarranno assenti fino a sera.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno a 15,7°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche fino a 24,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un incremento della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non favorire attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 28 % 13.1 OSO max 26.2 Libeccio 85 % 1014 hPa 5 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° prob. 33 % 15.3 O max 31.2 Ponente 88 % 1012 hPa 8 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° prob. 51 % 17 O max 37.8 Ponente 74 % 1012 hPa 11 nubi sparse +21.3° perc. +21° prob. 55 % 29.3 O max 44.7 Ponente 58 % 1010 hPa 14 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° prob. 31 % 24.3 ONO max 43 Maestrale 65 % 1009 hPa 17 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° prob. 29 % 19.9 ONO max 38.8 Maestrale 75 % 1010 hPa 20 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.14 mm 14.2 NNO max 24.6 Maestrale 83 % 1011 hPa 23 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.14 mm 12.8 NNO max 20.1 Maestrale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.