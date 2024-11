Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Castel San Pietro Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 12,8°C e una minima di circa 7,2°C. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere la sensazione di freddo più accentuata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 95%, e i venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 26,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 53,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 2%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 10,6°C e i 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e i venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che si manterrà attorno ai 15-26 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,5°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 87%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 6-14 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 6%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno, portando piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, con valori che toccheranno il 45%. I venti si presenteranno da Est-Sud Est, con intensità che potrà arrivare a 19 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno arrivare a 0,96 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e fresche, con possibilità di piogge intermittenti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con massime che non supereranno i 10°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a un clima piuttosto fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11° perc. +10.3° prob. 4 % 23.5 OSO max 51.5 Libeccio 83 % 999 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° prob. 18 % 22 OSO max 41 Libeccio 87 % 996 hPa 7 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° prob. 24 % 21.5 O max 47.3 Ponente 86 % 995 hPa 10 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° prob. 23 % 15.4 O max 32.8 Ponente 80 % 995 hPa 13 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° prob. 29 % 14 O max 30 Ponente 80 % 995 hPa 16 nubi sparse +10.1° perc. +9.5° prob. 6 % 7 NO max 8.5 Maestrale 90 % 997 hPa 19 cielo sereno +8.3° perc. +7.4° prob. 40 % 6.6 NO max 6.9 Maestrale 92 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +7.7° perc. +4.6° 0.96 mm 19 ESE max 31.1 Scirocco 90 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:40

