Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piovose. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà attorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà l’88%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno delle variazioni, ma la pioggia continuerà a essere presente.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 15,6°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta. A partire dalle 11:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, mantenendo un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,3°C. Le piogge, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con un’intensità che non supererà i 0,13mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%, contribuendo a un senso di freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 12,4°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, con un’intensità che varierà da 0,37mm a 0,81mm. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà sopra il 75%. I venti, seppur leggeri, potrebbero rendere l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Si prevede che le piogge continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge saranno protagonisti per un po’. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche di questo periodo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.8° perc. +11.3° 1.71 mm 16.2 NNE max 20.2 Grecale 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 82 % 11.7 N max 15.3 Tramontana 82 % 1016 hPa 7 poche nuvole +12.3° perc. +11.7° prob. 2 % 7.3 NNE max 9 Grecale 78 % 1018 hPa 10 nubi sparse +14.9° perc. +14.2° Assenti 0.7 O max 2.3 Ponente 65 % 1017 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 4.7 SO max 5.8 Libeccio 62 % 1016 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° prob. 4 % 3.7 S max 6.1 Ostro 70 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +13.3° perc. +12.6° 0.43 mm 2.2 NO max 4.4 Maestrale 76 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.7° perc. +12.1° 0.37 mm 4.2 N max 6.9 Tramontana 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:41

