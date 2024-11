Meteo Cento, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Cento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 14°C entro le ore centrali della giornata, accompagnate da una leggera intensificazione del vento.

Durante il pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 14,8°C. La brezza vivace, proveniente principalmente da Nord Est, garantirà un piacevole rinfresco. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 47%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel corso della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi attorno ai 9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da cielo sereno a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma comunque piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Pertanto, si consiglia di approfittare della giornata di Lunedì per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +8.7° Assenti 5.3 NNO max 6.8 Maestrale 77 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 2.7 NNO max 5.1 Maestrale 80 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.8 O max 5.6 Ponente 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +13° perc. +11.9° Assenti 11.2 NE max 21.6 Grecale 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.8° perc. +13.5° Assenti 14.4 NE max 20.8 Grecale 47 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 10.7 ESE max 16 Scirocco 67 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.8 SE max 7.8 Scirocco 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.2 E max 4.1 Levante 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:48

