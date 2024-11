Meteo Cento, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 6 Novembre a Cento si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11°C e +16°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,6°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 84%, e il vento si manterrà debole, con direzione variabile da Sud Ovest a Ovest. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte trascorrerà senza eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +12,1°C entro le 08:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 70%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente occidentale. Anche in questa fase della giornata non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +16°C intorno alle 14:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 60%. Il vento, pur rimanendo debole, potrebbe aumentare leggermente in intensità, ma senza causare disagi. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +11°C. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno all’82%. Il vento si manterrà debole, con direzione est-nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, ma con una probabilità di piogge che potrebbe aumentare. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° Assenti 0.6 ONO max 1.9 Maestrale 85 % 1027 hPa 4 cielo coperto +10.5° perc. +9.9° Assenti 2.8 O max 2.8 Ponente 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.7° perc. +10.1° Assenti 2.7 O max 2.9 Ponente 86 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 2.2 NNE max 2.8 Grecale 65 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.1° Assenti 4.7 ENE max 5.5 Grecale 60 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.9° perc. +13.1° Assenti 2.7 NNE max 2.9 Grecale 70 % 1028 hPa 19 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.6 NE max 5.5 Grecale 76 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.3° perc. +10.6° Assenti 1.7 E max 3.1 Levante 83 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:53

