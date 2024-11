Meteo Cervia, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Cervia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Le previsioni meteo indicano che le condizioni atmosferiche saranno stabili, senza precipitazioni significative, ma con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore a quella reale, a causa di un vento moderato che soffierà prevalentemente da ovest.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,9°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’81%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento: il cielo diventerà gradualmente più nuvoloso, raggiungendo una copertura del 90% già dalle prime ore. Le temperature saliranno lentamente, arrivando a circa 14°C entro le 9:00, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest a una velocità di circa 6,5 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 16°C, ma la sensazione termica sarà inferiore, attorno ai 15°C. Il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 66% e il 73%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 13°C. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di fresco, specialmente con l’aumento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. Pertanto, si consiglia di prepararsi a giornate autunnali caratterizzate da nuvole e temperature gradevoli, senza però dimenticare un abbigliamento adeguato per le serate più fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° Assenti 6.7 O max 7 Ponente 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° Assenti 8.3 O max 8.7 Ponente 84 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 7.4 O max 8.1 Ponente 82 % 1026 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° Assenti 4.9 NO max 4.5 Maestrale 72 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.3° Assenti 4.5 NNE max 3.5 Grecale 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 4.6 ENE max 5.1 Grecale 72 % 1025 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 2.2 SSE max 2.8 Scirocco 73 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° Assenti 3 O max 3.1 Ponente 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:51

