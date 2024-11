Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Maderno di Sabato 23 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che toccheranno i +1,5°C al mattino e massime che raggiungeranno circa +8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,1 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +2,3°C. L’umidità sarà contenuta, attorno al 44%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno circa +4,2°C entro le 9:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra 4,8 km/h e 6,3 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a un incremento della copertura nuvolosa fino al 63%. Le temperature massime si attesteranno attorno ai +8°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%. La ventilazione rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 3,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto per gran parte della notte. Le temperature scenderanno fino a +4,1°C e l’umidità si stabilizzerà attorno al 43%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, intorno ai 1032 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno indicano un Sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una giornata più grigia e umida. Nei prossimi giorni, ci si aspetta un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.1° perc. -0.6° Assenti 9.1 NO max 21.5 Maestrale 46 % 1021 hPa 4 cielo sereno +1.7° perc. -0.9° Assenti 8.9 NNO max 21.4 Maestrale 47 % 1024 hPa 7 cielo sereno +1.5° perc. -0.4° Assenti 6.3 NO max 14 Maestrale 47 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.7° perc. +5.7° Assenti 3.1 ONO max 5 Maestrale 32 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.5 O max 3.7 Ponente 26 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.1° perc. +6.1° Assenti 2.4 OSO max 2.8 Libeccio 34 % 1029 hPa 19 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° Assenti 2.6 N max 4.1 Tramontana 42 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.4° perc. +4.4° Assenti 4.6 N max 5.7 Tramontana 44 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.