Meteo Chieti, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Le previsioni meteo per Chieti di Martedì 12 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, mentre nella mattina si assisterà a un leggero aumento, con valori che raggiungeranno i 13°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe influenzare la percezione della temperatura. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 6 e i 12 km/h.

Nella notte, Chieti presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 45%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 3%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si farà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% entro le ore 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 13,6°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, i venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che si aggireranno tra i 7 e i 11 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 52%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà completamente coperto e le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 10°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da est, con una leggera intensificazione.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, portandosi intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una percentuale di nuvole che si attesterà tra l’83% e l’87%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un lieve miglioramento nel fine settimana, con possibili schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 12 Novembre, gli abitanti di Chieti dovranno prepararsi a una giornata grigia e fresca, con scarse probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.1° perc. +8.1° Assenti 7.3 SO max 7.3 Libeccio 69 % 1021 hPa 4 nubi sparse +8.1° perc. +7° Assenti 7.1 SSO max 6.7 Libeccio 71 % 1021 hPa 7 nubi sparse +9.2° perc. +8.5° Assenti 6.2 SO max 6.3 Libeccio 67 % 1021 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +11.5° Assenti 7.3 E max 11.7 Levante 55 % 1021 hPa 13 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 12.7 E max 15.1 Levante 53 % 1020 hPa 16 cielo coperto +10.5° perc. +9.5° Assenti 5.1 ESE max 7.4 Scirocco 70 % 1021 hPa 19 nubi sparse +9.9° perc. +9.3° prob. 7 % 6.2 SO max 6.6 Libeccio 70 % 1022 hPa 22 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 5 % 2.6 OSO max 3 Libeccio 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:41

