Meteo Chieti, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Chieti di Sabato 2 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre la sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Chieti avrà un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,6°C, con una temperatura percepita di 12,2°C. La velocità del vento sarà di circa 7,4 km/h proveniente da Sud Ovest, mantenendo un’intensità di brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si stabilizzerà tra i 6 e i 9 km/h, sempre da Nord-Nord Est, e l’umidità si attesterà attorno al 40%. Questo clima mite favorirà attività all’aperto, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con poche nuvole e temperature che scenderanno leggermente fino a 14,1°C verso le 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’intensità del vento intorno ai 2-9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% verso la fine del pomeriggio.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 26%, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 62%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un possibile aumento delle nuvole e un abbassamento delle temperature. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Gli abitanti di Chieti potranno godere di un Sabato 2 Novembre all’insegna della stabilità climatica, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +12.2° Assenti 7.4 SO max 6.9 Libeccio 47 % 1023 hPa 4 cielo coperto +13.1° perc. +11.7° Assenti 6.9 OSO max 6.6 Libeccio 46 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.9° perc. +13.6° Assenti 5.4 OSO max 5.9 Libeccio 45 % 1023 hPa 10 nubi sparse +18.8° perc. +17.8° Assenti 6.7 NNE max 5.5 Grecale 40 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.3° perc. +18.4° Assenti 9.9 NNE max 8.4 Grecale 44 % 1022 hPa 16 poche nuvole +14.8° perc. +14° Assenti 4.6 NNE max 6 Grecale 66 % 1022 hPa 19 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 5.4 O max 6.6 Ponente 68 % 1024 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +12.3° Assenti 5.6 OSO max 6.5 Libeccio 59 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:51

