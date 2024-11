Meteo Comiso, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Comiso indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, influenzando la percezione del freddo.

Durante la notte, Comiso sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 64%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 31,2 km/h da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 50,4 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,21 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Si prevede che la pioggia cessi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 18,6°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 18,1°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con velocità comprese tra 19,2 km/h e 24,1 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 98%, ma la probabilità di pioggia sarà assente.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà ulteriormente. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di sereno, con temperature che scenderanno a 15,4°C alle 16:00. La velocità del vento diminuirà, passando a circa 11,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 9,4 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 21 Novembre a Comiso evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli appassionati di attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.19 mm 29.5 O max 48.3 Ponente 88 % 1010 hPa 5 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° prob. 26 % 19.2 O max 38.1 Ponente 88 % 1010 hPa 8 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 14.4 ONO max 23.8 Maestrale 78 % 1012 hPa 11 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 22.7 ONO max 26.5 Maestrale 58 % 1012 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 7 % 23.6 O max 26.4 Ponente 69 % 1011 hPa 17 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 3 % 10 O max 13.9 Ponente 88 % 1012 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 9.4 O max 12.5 Ponente 89 % 1013 hPa 23 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° prob. 6 % 14 O max 28 Ponente 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:47

