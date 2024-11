Meteo Cremona, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Domenica 10 Novembre evidenziano un cambiamento significativo rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 5,4 km/h. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno fino a raggiungere i 14°C intorno alle 11:00. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attorno ai 13,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 5,2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. Le condizioni di sereno si stabiliranno nel pomeriggio, con una temperatura massima che toccherà i 15,1°C alle 13:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima gradevole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C e il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 70%. Questo clima favorevole si protrarrà anche nella sera, quando le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo i 9,1°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio da un cielo coperto a un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori autunnali, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi con un clima generalmente stabile e temperato, ideale per godere delle bellezze della stagione.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.3° perc. +8.6° Assenti 6 ONO max 6.1 Maestrale 87 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.6° perc. +8.2° Assenti 4.9 O max 5 Ponente 88 % 1023 hPa 7 poche nuvole +8.8° perc. +8.4° Assenti 4.9 ONO max 4.9 Maestrale 86 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.1° perc. +12.3° Assenti 3.8 ONO max 3.3 Maestrale 70 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.1° perc. +14.2° Assenti 1.8 ENE max 2.6 Grecale 61 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 4.5 ESE max 4.5 Scirocco 75 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° Assenti 6.8 E max 7.2 Levante 80 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.6 E max 6.8 Levante 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:53

