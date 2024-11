Meteo Cremona, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Cremona si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che interesseranno la città durante le prime ore del giorno. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C nelle ore notturne, per poi salire leggermente durante la mattina. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà sopra il 90% per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità variabili tra 1 km/h e 5,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 7,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non del tutto assente. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle piogge, che si presenteranno sotto forma di pioviggine leggera. Le temperature percepite scenderanno leggermente, raggiungendo i 6,7°C intorno alle 06:00. Le piogge continueranno a manifestarsi fino a metà giornata, con accumuli totali che non supereranno i 0,5 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la cessazione delle piogge e un ritorno a cieli coperti. Le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8,2°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti si faranno più sostenuti, ma continueranno a mantenersi nella categoria delle brezze leggere. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1022 hPa, segno di una stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno nuovamente sui 7,5°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, e i venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cremona indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì e giovedì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, e non si escludono sporadiche piogge. Gli amanti del clima più secco dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare le loro attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 11 % 1 N max 2.4 Tramontana 91 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 23 % 2.5 NO max 2.6 Maestrale 92 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.5° perc. +6.9° 0.18 mm 5 ONO max 6.6 Maestrale 94 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +7.6° perc. +7.6° 0.49 mm 2.5 ONO max 3.5 Maestrale 95 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +8.2° perc. +8.2° 0.15 mm 1.3 SSE max 2.8 Scirocco 93 % 1022 hPa 16 cielo coperto +7.8° perc. +7.2° prob. 54 % 5.5 E max 6.6 Levante 96 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.8° perc. +7° prob. 4 % 5.8 ESE max 7.2 Scirocco 95 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 4 % 2.6 ESE max 2.8 Scirocco 95 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:40

