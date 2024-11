Meteo Desio, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Domenica 10 Novembre a Desio si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno, accompagnato da temperature più miti durante il giorno.

Nella mattina, il meteo continuerà a migliorare, con nubi sparse che si ridurranno ulteriormente. Le temperature saliranno, raggiungendo i 15,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,1 km/h e i 4,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 50-55%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C. Le condizioni di serenità continueranno a caratterizzare la giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità rimarrà contenuta, contribuendo a un clima piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una notte tranquilla e senza precipitazioni. La velocità del vento si manterrà leggera, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli previsioni del tempo per trascorrere momenti piacevoli in compagnia.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.8° perc. +9.8° Assenti 2.2 NNO max 3.2 Maestrale 69 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.5° perc. +9.3° Assenti 1.5 NO max 3.2 Maestrale 66 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 1.1 N max 2 Tramontana 66 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.7° Assenti 2.4 S max 1.6 Ostro 50 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.6° perc. +14.5° Assenti 3.6 SSE max 3.6 Scirocco 47 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.8° perc. +12.8° Assenti 3.6 SE max 4.6 Scirocco 58 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 4.4 NE max 6.7 Grecale 66 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.3° perc. +10.2° Assenti 4.3 NE max 7.1 Grecale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:54

