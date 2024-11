Meteo Emilia Romagna: cieli tersi ma termometri a picco nelle pianure

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si è svegliata oggi sotto un cielo terso e azzurro, ma con un brusco calo delle temperature che ha interessato in particolare le zone appenniniche. Le stazioni meteorologiche della rete di Emilia Romagna Meteo hanno registrato valori termici particolarmente bassi, segnando l’arrivo di una significativa ondata di freddo nella regione.

Le rilevazioni effettuate nelle prime ore del mattino hanno evidenziato una situazione critica in diverse località:

– Bedonia (Parma): A soli 521 metri sul livello del mare, il termometro è sceso fino a -7,0°C, segnando il valore più basso tra quelli registrati.

– Monte Falco (Forlì-Cesena): La stazione meteorologica situata a 1628 metri di altitudine ha segnato -6,3°C.

– Lago Scaffaiolo (Modena): A 1794 metri, la temperatura è calata fino a -6,1°C.

– Sassoguidano (Modena): Nonostante la quota relativamente bassa di 338 metri, si sono toccati i -5,9°C.

– Passo Croce Arcana (Modena): A 1749 metri di altezza, il termometro ha segnato -5,8°C.

– Trebbia Valsigiara (Piacenza): Anche a soli 462 metri sul livello del mare, la temperatura è scesa a -5,7°C.

Questo marcato abbassamento delle temperature, in contrasto con il cielo sereno, è tipico delle situazioni di inversione termica che si verificano spesso nelle valli appenniniche durante le notti invernali. L’aria fredda, più densa, tende a ristagnare nelle conche e nelle valli, portando a temperature particolarmente rigide anche a quote relativamente basse.

