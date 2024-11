Meteo Erice, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Erice indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 16,6°C e minime attorno ai 13°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le precipitazioni, sebbene di intensità variabile, si presenteranno in modo continuo, rendendo necessario un ombrello per chi si troverà all’aperto.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà attorno ai 13,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 20km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 13-15°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con pioggia leggera prevista tra le 11:00 e le 12:00, portando a un accumulo di circa 0,58mm. L’umidità sarà alta, attorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare da Sud, con intensità moderata.

Il pomeriggio porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13°C. Le piogge moderate si susseguiranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,8mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 6,3km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, e il vento si presenterà moderato, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, con la necessità di tenere a disposizione abbigliamento adeguato e ombrelli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 26 % 13.6 SE max 20 Scirocco 80 % 1025 hPa 5 cielo coperto +13° perc. +12.4° prob. 28 % 13 SE max 17.1 Scirocco 78 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15° perc. +14.3° prob. 37 % 13.6 SSE max 22.5 Scirocco 66 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +16.6° perc. +16° 0.13 mm 18 S max 19.6 Ostro 62 % 1026 hPa 14 pioggia moderata +13.3° perc. +12.8° 1.8 mm 6.3 SSO max 9.4 Libeccio 83 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +13° perc. +12.6° 0.81 mm 5.6 ESE max 7.9 Scirocco 85 % 1025 hPa 20 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.1 mm 11.8 ESE max 18.3 Scirocco 81 % 1025 hPa 23 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.14 mm 13.2 SE max 20.3 Scirocco 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:01

