Meteo Erice, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Erice si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra +9,2°C e +12,1°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 29,5 km/h nelle ore notturne e si attenueranno nel pomeriggio. L’umidità rimarrà piuttosto elevata, oscillando attorno al 50-61%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 3% di nuvole. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 29,5 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando si registreranno le prime nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +12,1°C alle 11:00, con una percezione di +10,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,4 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 49% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +10,4°C alle 17:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 9,5 km/h e 11,2 km/h. L’umidità rimarrà stabile attorno al 50%.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai +9,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 37% e il 83%, mentre i venti continueranno a soffiare da Est a una velocità di circa 9 km/h. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice indicano un sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una giornata nuvolosa nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima più fresco e umido nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Erice

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.8° perc. +9.6° Assenti 24.7 NO max 28.9 Maestrale 62 % 1020 hPa 5 cielo sereno +9.9° perc. +6.4° Assenti 30.5 NNO max 34 Maestrale 60 % 1022 hPa 8 cielo sereno +10.9° perc. +9.5° Assenti 27.4 NNO max 33.2 Maestrale 56 % 1025 hPa 11 nubi sparse +12.1° perc. +10.7° Assenti 19.4 N max 22.2 Tramontana 49 % 1026 hPa 14 cielo coperto +12° perc. +10.5° Assenti 16 NNE max 17.4 Grecale 48 % 1027 hPa 17 cielo coperto +10.4° perc. +8.8° Assenti 9.5 NE max 10.7 Grecale 50 % 1029 hPa 20 nubi sparse +9.8° perc. +8.6° Assenti 9.1 E max 9.3 Levante 51 % 1031 hPa 23 nubi sparse +9.2° perc. +7.6° Assenti 10.5 SE max 11.4 Scirocco 59 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:52

