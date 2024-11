Meteo Fermo, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un vento sostenuto che accompagnerà le condizioni atmosferiche.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 18,4 km/h da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 45,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevedono piogge moderate tra le 07:00 e le 09:00, con temperature che scenderanno fino a 11,7°C. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità che potranno superare i 39 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 1,83 mm. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più stabile, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 8,5°C. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque fresco, con velocità intorno ai 28 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre non si prevedono ulteriori precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che scenderanno fino a 6,6°C. Il vento sarà più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 9,3 km/h. L’umidità rimarrà costante, attorno al 68%, e non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Venerdì con piogge al mattino, si prevede un weekend caratterizzato da cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione al vento fresco che accompagnerà le giornate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 12 % 22.6 SO max 58.8 Libeccio 69 % 993 hPa 5 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° prob. 27 % 29.7 OSO max 55 Libeccio 63 % 995 hPa 8 pioggia moderata +11.9° perc. +11° 1.83 mm 39 O max 59.8 Ponente 69 % 998 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +11.6° prob. 86 % 32.8 NO max 45.6 Maestrale 63 % 1001 hPa 14 nubi sparse +9.7° perc. +6° prob. 10 % 32.7 NO max 44.9 Maestrale 66 % 1005 hPa 17 poche nuvole +8.2° perc. +4.9° prob. 13 % 22.1 NO max 34.6 Maestrale 70 % 1010 hPa 20 nubi sparse +7.2° perc. +5.5° prob. 4 % 9.1 ONO max 15.3 Maestrale 66 % 1013 hPa 23 nubi sparse +6.6° perc. +4.7° prob. 1 % 9.3 O max 9.9 Ponente 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.