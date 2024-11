Meteo Floridia, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Floridia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,6°C nel primo pomeriggio. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse fino alla sera, quando si registrerà un aumento della nuvolosità e la possibilità di pioggia leggera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,1°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. La brezza leggera garantirà un clima piacevole, ideale per attività all’aperto. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 66%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a una situazione più nuvolosa. Le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma si inizierà a percepire un aumento dell’umidità, che arriverà fino al 75%.

La sera porterà un cambiamento significativo nel meteo di Floridia. Le nubi si faranno più dense e si registrerà la possibilità di pioggia leggera, con una temperatura che scenderà fino a 17,7°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 23%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della velocità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Floridia indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, soprattutto in serata, quando le nubi potrebbero portare a qualche pioggia leggera. La situazione climatica generale rimarrà favorevole, permettendo di godere di un autunno mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.2° perc. +16° Assenti 6.2 NNO max 6.7 Maestrale 79 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° prob. 2 % 6.3 NO max 6.4 Maestrale 83 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.7° perc. +18.5° prob. 9 % 3.3 NNO max 4.8 Maestrale 72 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° prob. 6 % 7.8 ESE max 6.6 Scirocco 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.8° prob. 3 % 12.3 ESE max 10.7 Scirocco 67 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 3 % 6.5 SSE max 8.1 Scirocco 75 % 1024 hPa 20 nubi sparse +18.2° perc. +18° prob. 23 % 4.9 SSE max 6.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 16 % 1.7 OSO max 4.8 Libeccio 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:55

