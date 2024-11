Meteo Follonica, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Follonica per Venerdì 22 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni e temperature in calo. La giornata si svilupperà con un netto miglioramento, portando a condizioni di bel tempo nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano piogge leggere con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,7°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento, che soffierà a 31 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 68%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 997 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. La pioggia si ridurrà, lasciando spazio a cieli coperti e, successivamente, a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 15,3°C alle 07:00. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendosi tra i 25 e i 40 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,1°C alle 17:00. I venti si attenueranno, passando a una brezza leggera, con velocità intorno ai 12 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 38%, e la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1009 hPa.

La sera porterà cieli sereni e temperature in ulteriore calo, con valori che si aggireranno intorno ai 9°C. I venti saranno leggeri, e l’umidità si manterrà attorno al 36%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un fine settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature più fresche, con un aumento della pressione atmosferica. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.21 mm 25.5 SO max 68.8 Libeccio 66 % 996 hPa 5 cielo coperto +17.2° perc. +16.4° prob. 31 % 29.9 OSO max 57.6 Libeccio 56 % 997 hPa 8 cielo coperto +14.9° perc. +13.8° prob. 8 % 40.4 ONO max 54.9 Maestrale 49 % 1001 hPa 11 nubi sparse +15.9° perc. +14.4° prob. 1 % 22.5 NO max 27.9 Maestrale 32 % 1003 hPa 14 cielo sereno +15.6° perc. +14° Assenti 19.7 NO max 18.7 Maestrale 28 % 1005 hPa 17 cielo sereno +12.1° perc. +10.4° Assenti 12.1 NO max 13.2 Maestrale 38 % 1009 hPa 20 poche nuvole +10° perc. +9.1° prob. 8 % 7.2 NNE max 8.6 Grecale 42 % 1012 hPa 23 nubi sparse +8.7° perc. +7.1° Assenti 9.5 NE max 9.3 Grecale 33 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.